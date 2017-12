London. Der britische Vizepremier und Kabinettschef Damian Green ist am Mittwochabend in London zurückgetreten. Er war wegen Belästigungsvorwürfen und Berichten über Pornografie auf seinem Dienstrechner unter Beschuss geraten. Eine Untersuchung sei zu dem Schluss gekommen, dass Green »missverständliche« und »fehlerhafte« Angaben zu den Anschuldigungen gemacht habe, teilte Premierministerin Theresa May mit. Green entschuldigte sich teilweise in einem Brief.