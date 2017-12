Kampala. Das Parlament in Uganda hat den Weg für eine sechste Amtszeit von Präsident Yoweri Museveni freigemacht. Die Abgeordneten in Kampala stimmten am Mittwoch mit großer Mehrheit für die Aufhebung einer bisher bestehenden Altersbeschränkung für das Amt des Staatsoberhauptes.

Laut dem bisherigen Gesetz könnte der 73-jährige Präsident bei der nächsten Präsidentschaftswahl im Jahr 2021 nicht erneut antreten, da es keine Kandidaten über 75 Jahren zulässt. Museveni ist bereist seit 1986 Präsident. AFP/nd