c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Die Oscarpreisträgerin Caroline Link wird Judith Kerrs Kinderbuch »Als Hitler das rosa Kaninchen stahl« neu verfilmen. Kulturstaatsministerin Monika Grütters (CDU) fördert das Projekt mit 500 000 Euro, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heißt. Das Drehbuch schrieb Link (»Nirgendwo in Afrika«) gemeinsam mit Anna Brüggemann. In dem Buch schildert Kerr, wie ein jüdisches Mädchen vor den Nazis aus Berlin flieht und die Familie eine neue Heimat finden muss.

Für »Alfons Zitterbacke« (Regie: Mark Schlichter) gibt es 600 000 Euro Förderung. In »Zu weit weg« (500 000 Euro/Regie: Sarah Winkenstette) geht es um zwei Jungen, die ihre Heimat verloren haben - der eine durch Kohleabbau, der andere ist syrischer Flüchtling. Insgesamt fließen rund zwei Millionen Euro in Kinderfilmprojekte. dpa/nd