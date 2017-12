München. Die Siemens-Betriebsratsvorsitzenden haben Konzernchef Joe Kaeser wegen der geplanten Einschnitte in zwei Sparten Verantwortungslosigkeit vorgeworfen. Kaeser spreche öffentlich über Elitenversagen und Grundeinkommen, lasse aber »gegenüber den eigenen Beschäftigten die oft zitierte Verantwortung außer Acht«, hieß es in einem Offenen Brief an Aufsichtsratsmitglied Nathalie von Siemens und die Familie von Siemens. »Wir als ArbeitnehmervertreterInnen fragen uns: Geht man so mit Menschen um, die jahrelang unermüdlich Einsatz für das Unternehmen gezeigt haben?« dpa/nd