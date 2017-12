Die für April 2018 geplante turnusmäßige Mieterhöhung um 13 Cent pro Quadratmeter im alten sozialen Wohnungsbau wird wie bereits im laufenden Jahr ausgesetzt. Das teilte Stadtentwicklungssenatorin Katrin Lompscher (LINKE) mit. Ziel sei es, die Mietpreisspirale im sozialen Wohnungsbau anzuhalten. Das deutet darauf hin, dass die geplante umfassende Neuregelung der Mieten im alten Sozialwohnungsbestand nicht mehr sicher vor kommendem April beschlossen werden kann. Seit Monaten gelingt es den rot-rot-grünen Koalitionspartnern nicht, einen Konsens bei dem Thema zu finden. Beim Neubau geförderten Wohnraums steigen die Zahlen, die zuständige Förderbank IBB bewilligte nach Angaben der Stadtentwicklungsverwaltung 2017 Anträge für 3131 Wohnungen zu Einstiegsmieten von sechs Euro. 2016 wurden 2305 Wohnungen gefördert. »Ohne Neubau und Neubauförderung wird es uns nicht gelingen, den Bestand an Sozialmietwohnungen in der Stadt stabil zu halten«, erklärte Lompscher. nic

c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

In Moabit entsteht ein Kita-Haus für Kinder aus jüdischen, muslimischen und christlichen Familien

Umwandlung in Eigentum trotz Erhaltungsgebiet

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!