Addis Abeba. Im Südsudan gibt es neue Hoffnung auf Frieden. Die südsudanesische Regierung und Rebellengruppen haben am Donnerstagabend einen Waffenstillstand unterzeichnet. Bis Heiligabend würden alle Gefechte eingestellt, erklärte ein Regierungssprecher in Äthiopiens Hauptstadt Addis Abeba. Dort wird seit Sonntag über ein Ende des seit vier Jahren tobenden Bürgerkriegs verhandelt. In den Gesprächen unter Vermittlung des ostafrikanischen Staatenbündnisses Igad soll als nächstes über die Wiederauflage eines Friedensabkommens gesprochen werden, das 2015 geplatzt war. Ziel sind Neuwahlen.

Der Kommissionspräsident der Afrikanischen Union, Moussa Faki Mahamat, begrüßte die Einigung und rief alle Konfliktparteien zur Einhaltung des Waffenstillstands auf. Unklar war zunächst, ob sich alle Rebellengruppen dazu verpflichtet sehen. Neben der größten Rebellengruppe, der SPLM-IO unter dem ehemaligen Vizepräsidenten Riek Machar, gibt es inzwischen eine Vielzahl von Milizen, von denen viele eigene Ziele verfolgen.

Den UN zufolge sind mehr als 7,5 Millionen Südsudanesen dringend auf Hilfe angewiesen. 1,8 Millionen sind ins Ausland geflohen. Im Rahmen der UN-Mission UNMISS sind derzeit bis zu 17.000 Soldaten und 2.100 Polizisten im Südsudan stationiert, unter ihnen auch Bundeswehrsoldaten. Der seit 2011 unabhängige Südsudan ist eines der ärmsten Länder der Welt, obwohl er über reiche Ölvorkommen verfügt. epd/nd