Natürlich muss niemand über glühende Kohlen laufen, schon gar nicht barfuß, und trotzdem verdienen Leute Geld damit, anderen Leuten so etwas beizubringen. Vor allem in einigen asiatischen Regionen gehört der Lauf übers Feuer zu den uralten religiösen Traditionen, die mit Mut und bösen Geistern und höheren Weihen zu tun haben. Irgendwann aber hat die westliche Zivilisation die Sache entdeckt und ihrer universellen Vermarktungsmaschinerie einverleibt. Denn das macht sich ja gut: an die Urangst vorm Feuer und an seine Faszination anzuknüpfen und Menschen mit spirituell aufgeladenem Firlefanz Geld aus der Tasche zu ziehen. Das ist nicht weiter schwierig in Zeiten des »Finde dich«- und »Erkenne dich«- und »Verwirkliche dich«-Getöses, wird aber oft auch von Firmen benutzt, um Mitarbeiter und Angestellte noch besser funktionieren zu lassen. Solche Angebote wenden sich dann an Unternehmen, »die den Teamgeist stärken wollen« oder »deren Mitarbeiter jeden Tag durch das metaphorische Feuer laufen«. Die stärkste Religion ist eben die des Marktes. Und der mächtigste Gott das Geld. Wer für seine Chefs übers Feuer gelaufen ist, findet das vielleicht sogar toll. wh

Foto: iStock/Wee Gan Peng