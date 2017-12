c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Neulich war es wieder so weit: Ein Leser ruft an und fragt, warum Sigmund Jähn in dem Artikel auf der Panorama-Seite nicht genannt wurde.

Ich: Wer ist das denn?

Er: Wie bitte?! Sie kennen Sigmund Jähn nicht?

Ich: Nein. Wer ist das?

Er: Das war der erste Deutsche im Weltraum. Den müssen Sie doch kennen.

Ich: Ach so. Wissen Sie, ich bin keine Astronauten-Expertin.

Er: Jähn war Kosmonaut!

Womit bewiesen wäre, dass ich erstens keine Ahnung von Raumfahrt habe und mir zweitens bis vor kurzem mindestens eine DDR-Berühmtheit fremd war. Um es klar zu sagen: Ich kenne viele nicht. Das stellt sich hin und wieder in Gesprächen mit Menschen heraus, die viele Jahre in der DDR gelebt haben.

Aber soll ich deswegen jedes Mal zusammenzucken, wenn auf dem Telefon-Display eine ostdeutsche Vorwahl erscheint, aus Angst, der Anrufer könne mein Wissen über DDR-Promis wieder auf die Probe stellen, und in der Gewissheit, dass ich wieder mein Unwissen bekennen muss? Ach nö, das wäre doof. Lieber lass ich mich furchtlos belehren.

Es ist nämlich so: Ich bin eine Wessi, interessiere mich für Wirtschaft, Politik und Empirie und fröne in meiner Freizeit weiteren Leidenschaften, zu denen weder das Astronautentum, noch das Kosmonautentum, noch Fußball gehören. Bis vor wenigen Tagen wusste ich auch nicht, wer HF Oertel ist. So. Jetzt ist das auch raus. Eva Roth