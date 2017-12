c/o

Oder eben erlebnishungrig. Für solche Leute gibt es vor der mexikanischen Pazifikinsel Guadeloupe die Möglichkeit, sich in einem offenen Käfig versenken zu lassen, bis die Haie erscheinen und - wie es in einer Beschreibung sehr schön heißt - »deutlich ihr Interesse an den Tauchern zeigen«. Eigentlich aber müssten die Weißen Haie Angst vor den Menschen haben: Wegen der rücksichtslosen Jagd durch Fischer und Trophäensammler sind sie vom Aussterben bedroht. wh Foto: obs/Fun4You Erlebnisgeschenke/Stefan Pircher

Man muss nicht Steven Spielbergs Kinoschinken »Der weiße Hai« gesehen haben, um zu wissen, dass Haie keine Kuscheltiere sind. Auch die immer wiederkehrenden Nachrichten von fernen Gestaden, in denen von abgeknabberten Schwimmergliedmaßen oder von gleich komplett verschlungenen Badefreunden die Rede ist, geben Aufschluss darüber. Wer noch bei Troste ist, wird sich also dem Hai, und schon gar dem Weißen Hai, dem größten Raubfisch, ohne Not nicht nähern. Es sei denn, er ist Zoologe. Oder Ozeanologe.

Foto: obs/Fun4You Erlebnisgeschenke/Stefan Pircher