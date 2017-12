Die Füße baumeln zu lassen, mag ja mal ganz nett sein; wer dafür mehr Luft nach unten braucht als üblich, könnte sich in den US-Bundesstaat Arizona bemühen, zum Colorado River. Dort, wo der Fluss in Form eines Hufeisens die Saarschleife nachahmt, am Horseshoe Bend, gibt es ein Aussichtsplateau, das kostenlos zugänglich ist. Von dort aus können Unerschrockene weit in die Ferne und etwa 300 Meter in die Tiefe blicken, wobei Vorsicht geboten ist: Absperrungen sind nicht vorhanden, weshalb der eine oder andere Wagemutige respektive Leichtsinnige schon abgestürzt ist. Dazu passt der folgende Tipp aus der Ratgeberliteratur: Die besten Fotos bekommt man, wenn man möglichst nahe an der Felskante steht. wh

Foto: Unsplash/Joshua Earle