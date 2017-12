Wuppertal. Mit der Sperrung eines 722 Meter langen Tunnels sollen in Wuppertal (Nordrhein-Westfalen) die darin überwinternden Fledermäuse vor Silvesterböllern geschützt werden. Der ehemalige Eisenbahntunnel Schee verbindet die Wuppertaler Nordbahntrasse mit der Sprockhöveler Glückauf-Trasse. Er werde vom 28. Dezember bis 2. Januar geschlossen, teilte ein Sprecher der Stadt am Donnerstag mit. dpa/nd

Mehrheit in den Vereinten Nationen votiert gegen USA / Erneut Tote bei Protesten in Gaza

Konzern will sich aus dem Stahlgeschäft zurückziehen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!