Güstrow. In Mecklenburg-Vorpommern gibt es keine Pelztierzucht mehr. Wie Sprecher der Landkreise Mecklenburgische Seenplatte und Rostock erklärten, sind die Nerzfarmen in Zirtow und Klueß geräumt. Die Betreiber hatten sich mit dem Land vor Gericht geeinigt, die Anlagen bis Ende 2017 zu schließen. Hintergrund war eine »Nutztierhaltungsverordnung«, die mehr Platz für die Tiere vorsah. dpa/nd

Mehrheit in den Vereinten Nationen votiert gegen USA / Erneut Tote bei Protesten in Gaza

Konzern will sich aus dem Stahlgeschäft zurückziehen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!