Lima. Der peruanische Präsident Pedro Pablo Kuczynski ist bei einer Abstimmung im Parlament nur knapp einer Amtsenthebung entgangen. Nach einer 14-stündigen Sitzung stimmten 79 Abgeordnete dafür, 19 dagegen, 21 enthielten sich, wie der Parlamentspräsident am Donnerstag (Ortszeit) mitteilte. Für eine Amtsenthebung wären weitere acht Stimmen nötig gewesen. Kuczynski hatte vor den mehrheitlich oppositionellen Abgeordneten Korruptionsvorwürfe zurückgewiesen. AFP/nd

Mehrheit in den Vereinten Nationen votiert gegen USA / Erneut Tote bei Protesten in Gaza

Konzern will sich aus dem Stahlgeschäft zurückziehen

ndPlus

Ein kleiner aber feiner Teil unseres Angebots steht nur Abonnenten in voller Länge zur Verfügung. Mit Ihrem Abo haben Sie Vollzugriff auf sämtliche Artikel seit 1990 und helfen mit, das Online-Angebot des nd mit so vielen frei verfügbaren Artikeln wie möglich finanziell zu sichern.

Testzugang sichern!