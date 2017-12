Kabul. Bei einem Autobombenanschlag sind am Freitag mindestens sechs afghanische Polizisten getötet worden. Vier weitere seien verletzt worden, als ein Selbstmordattentäter mit einem mit Sprengstoff beladenen Wagen in das Polizeihauptquartier des Bezirks Maiwand fuhr, so ein Sprecher in der südlichen Provinz Kandahar. Zu dem Anschlag bekannten sich die radikalislamischen Taliban. Am Donnerstag war US-Vizepräsident Mike Pence zu einem überraschenden Besuch in Afghanistan eingetroffen. AFP/nd