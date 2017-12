Warschau. Im Bestreben, ihre Beziehungen vor dem Brexit zu vertiefen, haben Großbritannien und Polen einen neuen Verteidigungspakt geschlossen. Die Sicherheitszusammenarbeit sei bereits stark, aber nun gehe man noch weiter, sagte die Premierministerin Theresa May am Donnerstag in Warschau. Es sei nach Frankreich erst der zweite derartige Vertrag mit einem EU-Land. Es geht dabei um gemeinsame Übungen, Informationsaustausch und Rüstungskooperation. Beide Seiten wollen zudem »russischer Desinformation in der Region« begegnen. AFP/nd