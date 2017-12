Die Botschaft Gottes, mit der ein Engel drei Hirten vor nunmehr 2017 Jahren die Geburt Jesu verkündete, war eindeutig: Keine Angst! So jedenfalls überliefert es die Bibel. Dennoch ist bis heute jede Menge Angst in der Welt, und sie steht auch nicht auf der Roten Liste der vom Aussterben bedrohten Arten. Wir haben jede Menge Fragen an die Angst (zum Beispiel: Essen Sie wirklich Seelen auf?) und widmen ihr und der Furcht ein komplettes wochen-nd.