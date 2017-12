Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Grünen sind in Brandenburg eine Partei der Jugend. Bei den unter 25-Jährigen erhalten sie viel Zustimmung. Aber von dieser Altersgruppe gibt es in Brandenburg nicht so viele Menschen, und die wenigen Jungen zeigten auch noch das geringste Interesse an Wahlen. Das ergab eine repräsentative Wahlstatistik zur Bundestagswahl am 24. September 2017. Sie wurde jetzt erst veröffentlicht vom Amt für Statistik Berlin-Brandenburg.

Demnach schnitten die Grünen bei den jüngsten Wählern am besten ab. In Berlin flacht die Begeisterung für die Grünen ab 45 Jahren ab, in Brandenburg schon ab 25 Jahren. Frauen wählten in Berlin und Brandenburg häufiger CDU und Grüne als Männer. Frauen wählen auch ein bisschen seltener die FDP und sehr viel seltener die AfD.

Die LINKE punktete in Ostberlin und Brandenburg vor allem bei den älteren Wählern, in Westberlin kam die LINKE dagegen gerade bei den Älteren weniger gut an als bei den Jüngeren. Signifikante Unterschiede im Wahlverhalten von Männern und Frauen konnten die Statistiker bei der Linkspartei nicht ausmachen. Auch bei der SPD war in dieser Hinsicht nichts Auffälliges zu bemerken.

Die AfD erzielte ihre besten Ergebnisse in Brandenburg bei den 35- bis 45-Jährigen, in Berlin bei den 45- bis 60-Jährigen. af