Burg. In Burg (Sachsen-Anhalt) stimmen die Bürger am 18. März darüber ab, ob ein Platz nach Helmut Kohl benannt wird. Der Stadtrat erklärte ein Bürgerbegehren mit rund 3000 Unterschriften für gültig, wie die Stadt am Donnerstag mitteilte. Der Stadtrat hatte im September beschlossen, einen namenlosen Platz der Stadt nach dem verstorbenen Altkanzler zu benennen. Dagegen regte sich Widerstand in der Bevölkerung. Eine Initiative bemängelte, Kohl habe keinerlei Bezug zu Burg. dpa/nd