Erfurt. Die Einführung des elektronischen Rechtsverkehrs in Thüringen macht ab Januar einen weiteren Schritt vorwärts. Gerichte und Staatsanwaltschaften nehmen dann von Verfahrensbeteiligten Schreiben auch per E-Mail entgegen, so das Justizministerium am Freitag in Erfurt. »Damit beginnt der Abschied von den Papierakten und es beginnt die Ära der digitalen Justiz«, sagte Justizminister Dieter Lauinger (Grüne). dpa/nd