c/o

Mit ihrem solidarischen Beitrag unterstützen Sie linken unabhängigen Qualitätsjournalismus. Und: Sie unterstützen die Menschen, die sich selbst ein Abo nicht leisten können. Wir sind der Ansicht, dass Journalismus für möglichst alle zugänglich sein soll – deshalb bieten wir einen großen Teil unserer Artikel gratis zum Lesen und teilen im Netz an. Aber nur Dank der Abonnements und Zahlungen vieler Leserinnen und Leser können wir jeden Tag eine Zeitung produzieren: Gedruckt, als Onlineausgabe und als App.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit der nd-App erhalten Sie Zugang zur Zeitung in elektronischer Form als App optimiert für Smartphone und Tablet.

Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Lesen Sie das »nd« wo und wann Sie wollen. Mit dem Online-Abo erhalten Sie Zugang zu allen Artikeln in elektronischer Form auf unserer Webseite und dazu das nd-ePaper.

Am Donnerstag wurde der in Berlin geborene und lebende Musiker, Komponist, Arrangeur und Bandleader Alexander Graf von Schlippenbach mit dem Verdienstorden der Bundesrepublik Deutschland in Anerkennung seiner kulturellen Verdienste ausgezeichnet.

Alexander Graf von Schlippenbach hat wie kaum ein anderer Pianist dem deutschen Jazz zu internationaler Geltung verholfen, hat den europäischen Jazz entscheidend mitgeprägt und eine eigenständige Stilistik abseits vom Mainstream entwickelt, dabei keine künstlerischen Experimente gescheut, heißt es aus der Senatskulturverwaltung. Er gehörte immer zur Avantgarde.

Schlippenbach hat nicht nur mit Musikern seiner Generation und mit langjährigen musikalischen Weggefährten zusammengearbeitet - genannt seien hier nur einige wie das Globe Unity Orchestra, das Berlin Contemporary Jazz Orchestra, Monk’s Casino sowie sein Trio mit Paul Lovens und Evan Parker, sondern hat auch jüngere Musiker der neuen Generationen in seinen Formationen spielen lassen. Darüber hinaus hat er verschiedene Workshops mit dem Bundesjazzorchester, dem offiziellen Jugendjazzorchester der Bundesrepublik Deutschland, geleitet und so den künstlerischen Nachwuchs gefördert und inspiriert.

»Die Auszeichnung mit dem Bundesverdienstkreuz ist eine angemessene Würdigung der künstlerischen Leistung von Alexander Graf von Schlippenbach und seines unermüdlichen Wirkens, mit dem er nicht nur dem modernen deutschen Jazz, sondern auch allgemein der zeitgenössischen deutschen Kultur zu internationaler Aufmerksamkeit und Achtung verholfen hat«, sagte Torsten Wöhlert, Staatssekretär im Kultursenat. nd