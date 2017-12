Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Die Berliner Stadtreinigung (BSR) wird künftig in noch mehr Grünanlagen für Sauberkeit in der Hauptstadt sorgen. Dies berichtet der »Tagesspiegel«. Seit Sommer 2016 gibt es bereits das »Pilotprojekt Parkreinigung«, bei dem die BSR in von den personell unterversorgten Bezirken zwölf Grünanlagen putzt. Weil dies zu einer großen Zufriedenheit der Passanten geführt habe, solle der Umfang der Parkreinigung ausgeweitet werden, heißt es. Das Land Berlin stelle dafür 8,8 Millionen Euro zur Verfügung - doppelt so viel wie bisher. Damit könne sich die BSR jetzt um 35 weitere Grünanlagen kümmern. Welche zusätzlichen Parks die BSR künftig reinigen soll, werde zwischen den Senats- und Bezirksverwaltungen in den kommenden Wochen noch abgestimmt. sot