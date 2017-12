Astana. Ein von Russland geplanter Kongress über eine Friedensordnung für Syrien soll am 29./30. Januar in Sotschi stattfinden. Vertreter Russlands, der Türkei und Irans hätten sich am Freitag in Astana auf diesen Termin geeinigt, teilte das Außenministerium von Kasachstan mit. Es war die achte Runde der Astana-Gespräche, die die UN-Friedensverhandlungen in Genf ergänzen sollen. Russland möchte auf einem sogenannten Kongress der Völker Syriens über eine Nachkriegsordnung für das Bürgerkriegsland beraten lassen. dpa/nd