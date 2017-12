Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Nach der Freilassung eines weiteren Deutschen aus türkischer Haft sieht die Bundesregierung eine »positive Entwicklung« im Verhältnis zu Ankara. Dennoch gebe es weiterhin »schwierige Themen«, sagte die Sprecherin des Auswärtigen Amtes, Maria Adebahr, am Freitag in Berlin. »In der Tat sind es Entscheidungen wie diese, die Hoffnung darauf machen, dass man versuchen kann, Schritt für Schritt Vertrauen wieder aufzubauen«, so Adebahr.

Am Vorabend war der 55-jährige David Britsch nach mehrmonatiger Abschiebehaft in der Türkei nach Deutschland zurückgekehrt. Der Schweriner war im November 2016 auf Pilgerreise gegangen. Bei Antakya nahe der türkisch-syrischen Grenze wurde er im April 2017 festgenommen. »Ich bin sehr froh, wieder zu Hause bei meiner Familie zu sein«, sagte Britsch am Freitagmorgen in Schwerin. Die Ankündigung, dass er das Gefängnis verlassen und nach Deutschland zurückkehren könne, sei, so Britsch, überraschend gekommen. dpa/nd Kommentar Seite 2