Moskau. Ein Mitglied der russischen Punkband Pussy Riot ist wegen einer Protestaktion vor dem Gebäude des Inlandsgeheimdiensts (FSB) in Moskau zu Sozialstunden verurteilt worden. Maria Alechina hatte jüngst auf dem Lubjanka-Platz ein weißes Tuch mit der Aufschrift »Alles Gute zum Geburtstag, Henker!« entfaltet. Ein Bezirksgericht in Moskau verurteilte die 29-Jährige zu 40 Stunden gemeinnütziger Arbeit. Der Geheimdienst beging am 20. Dezember die Gründung seiner Vorläuferorganisation Tscheka durch die Bolschewiki nach der Oktoberrevolution vor hundert Jahren. AFP/nd