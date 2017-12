Bonn. Das Bonner Amtsgericht verurteilte Mitte Dezember den Friedensreiter Jörg Lauenroth-Mago zu einer Geldbuße von 100 Euro. Dem Aktivisten wurde vorgeworfen, dass Gefechtsübungszentrum in der Colbitz-Letzlinger Heide betreten zu haben. Der Militärplatz wird von Rheinmetall für die Bundeswehr betrieben. Lauenroth-Mago hatte gegen den ursprünglich verhängten Bußgeldbescheid von knapp 430 Euro Widerspruch eingelegt. Er engagiert sich für die Initiative »Reiterinnen und Reiter für den Frieden«. nd

