Pjöngjang. Nordkorea hat den jüngsten Sanktionsbeschluss des UN-Sicherheitsrats als »kriegerische Handlung« bezeichnet. Die neuen Sanktionen kämen einer »kompletten wirtschaftlichen Blockade der Volksrepublik« gleich, hieß es am Sonntag in einer Erklärung des Außenministeriums. dpa/nd

