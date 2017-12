Moskau. Der Kreml hat vor der Lieferung von US-Waffen an die Ukraine gewarnt. Dies stärke nur »extremistisch und nationalistisch gesonnene Elemente«, die versucht sein könnten, die Separatistengebiete im Osten des Landes anzugreifen. Die Trump-Regierung erwägt unter anderem, Panzerabwehrraketen an Kiew zu liefern. dpa/nd

