Aden. Im Krieg in Jemen sind seit Sonntag über 60 Menschen getötet worden. So starben allein bei Luftangriffen der von Saudi-Arabien geführten Militärkoalition 53 Huthi-Rebellen. Die Regierungstruppen zählten mindestens zwölf Opfer. Seit 2015 wurden in Jemen mehr als 8750 Menschen getötet. AFP/nd