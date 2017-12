Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Papst Franziskus hat in seiner Weihnachtsbotschaft zu »Frieden für Jerusalem und für das ganze Heilige Land« aufgerufen. Trotz wachsender Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern hoffe er darauf, dass sich bei den Konfliktparteien der »Wille zu einer Wiederaufnahme des Dialogs« durchsetzen werde, sagte das Oberhaupt der katholischen Kirche am Montag vor Zehntausenden Gläubigen im Vatikan. Derweil folgt Guatemala als erstes Land der umstrittenen Entscheidung von US-Präsident Donald Trump, die Botschaft in Israel nach Jerusalem zu verlegen. Er habe den Umzug von Tel Aviv angewiesen, so Präsident Jimmy Morales am Sonntag. Israel, das mit »mindestens zehn Ländern« im Gespräch über eine Botschaftsverlegung sei, begrüßte den Schritt als wegweisend; die Palästinenserführung nannte ihn »beschämend«. AFP/nd