Kairo. Ägyptische Sicherheitskräfte haben eigenen Angaben zufolge am Wochenende neun Terroristen getötet, die an Anschlägen auf der unruhigen Sinai-Halbinsel beteiligt gewesen sein sollen. Zeitgleich haben die Justizbehörden 15 zum Tode verurteilte Islamisten hingerichtet. dpa/nd

