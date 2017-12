Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Das Volkstheater Rostock wird nach Einschätzung seines Intendanten Joachim Kümmritz das Jahr 2017 mit einer künstlerisch und wirtschaftlich positiven Bilanz abschließen. Bereits am 11. Dezember sei das Einnahmesoll des Wirtschaftsplans erreicht worden. »Da noch mehrere große Abendveranstaltungen bis Silvester anstehen, werden wir ein Plus von rund 100 000 Euro erreichen«, sagte Kümmritz. Es sei wichtig, dieses Ziel so frühzeitig erreicht zu haben. So könne auch für die Zukunft mit steigenden Einnahmen kalkuliert werden.

Allerdings sei die letzte bis Mitte des Jahres dauernde Spielzeit hart gewesen, sagte Kümmritz. Die Auswirkungen der Verwerfungen um die fristlose Kündigung seines Vorgängers Sewan Latchinian seien deutlich zu spüren gewesen. »Es gab keinen richtigen Spielplan, wir hatten kaum Sänger angestellt und das Schauspiel war halbwegs auseinandergefallen.« Trotzdem seien danach schon mehr Besucher gekommen als zunächst erwartet. dpa/nd