Schwerin.. Die als online-affin bekannte Ministerpräsidentin von Mecklenburg-Vorpommern, Manuela Schwesig (SPD), will von 2018 an regelmäßig in Internet-Chats den Austausch mit den Bürgern suchen. »An einem bestimmten Tag zu einer bestimmten Zeit wird es die Möglichkeit geben, in einen Chat mit der Ministerpräsidentin einzutreten«, sagte Schwesig der dpa. Einen Starttermin gebe es noch nicht. Die 43-Jährige gilt unter deutschen Spitzenpolitikern als einer der eifrigsten Nutzer sozialer Medien. dpa/nd