Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Mobil, kritisch und mit Links informiert:neues deutschland als ePaper – und am Wochenende im Briefkasten!Prämie: Das nd-Frühstücksbrettchen. Der Wegbegleiter für den Start in den Tag.

Berlin. Verdi-Chef Frank Bsirske hat die SPD vor zu großen Ängsten vor einer erneuten Regierungsbeteiligung gewarnt. »Es ist richtig, dass Union und SPD jetzt ausloten, was geht«, sagte Bsirske der Deutschen Presse-Agentur in Berlin. Die SPD solle aber nicht in eine selbstgestellte Falle tappen, sondern sie müsse für mehr soziale Gerechtigkeit sorgen. »Nötig ist eine Stabilisierung der Rente, die Rückkehr zur paritätischen Finanzierung der Krankenversicherung, eine spürbare Stärkung der Pflege, das Zurückdrängen prekärer Arbeitsverhältnisse und die Stärkung der Tarifbindung«, sagte Bsirske. Der Verdi-Chef forderte umfangreiche Investitionen in die Bildung, den sozialen Wohnungsbau und die öffentlichen Infrastruktur. Auch sprach sich Bsirske für eine höhere Besteuerung großer Erbschaften aus. dpa/nd