Berlin. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung (DIW) warnt vor einer Spaltung der Gesellschaft und fordert eine bessere Integration von Flüchtlingen. »Wir sollten bereit sein, die, die gekommen sind und aller Wahrscheinlichkeit auch nicht wieder gehen, von der ersten Stunde an in unsere Gesellschaft zu integrieren«, sagte DIW-Vorstandsmitglied Gert G. Wagner dem Berliner »Tagesspiegel«. Sollte das nicht gelingen, drohten im schlimmsten Fall Zustände wie in Frankreich oder den USA, wo sehr große Bevölkerungsgruppen kaum Chancen und kaum Perspektiven in ihrem Leben hätten, betonte der Sozialwissenschaftler und Ökonom. Ein Anzeichen für eine wachsende Spaltung in Deutschland sieht Wagner in der Tatsache, dass immer mehr Schülerinnen und Schüler Privatschulen besuchen. epd/nd