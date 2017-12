Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Düsseldorf. Die meisten Parteien haben in Nordrhein-Westfalen 2017 Mitgliederzuwächse verzeichnet. Das ergab eine dpa-Umfrage unter den Landesverbänden. Die Wahl Donald Trumps zum US-Präsidenten sowie die Bundestagswahl im September werden dabei als Gründe gesehen, aber auch der Brexit und die Nominierung von Martin Schulz zum SPD-Kanzlerkandidaten. So hatte die NRW-SPD im Herbst 2017 knapp 111 000 Mitglieder, rund 3000 mehr als Ende 2016. Leichte Rückgänge verzeichnete hingegen die NRW-CDU: Sie hatte Ende November 128 876 Mitglieder - über 2500 Mitglieder weniger als zum gleichen Zeitpunkt im Vorjahr. Die NRW-FDP überschritt Ende November die Marke von 17 000 Parteimitgliedern - rund 1000 Mitglieder mehr als vor der Bundestagswahl im September. Bei den Grünen stieg die Mitgliederzahl Parteiangaben zufolge im Dezember 2017 auf 13 191 im Vergleich zu 12 461 im gleichen Zeitraum des Vorjahres. Die LINKE erzielte einen Mitgliederzuwachs auf 7828 im Dezember - über 1000 Mitglieder mehr als ein Jahr zuvor. Die AfD blieb 2017 in NRW ohne nennenswerten Mitgliederzuwachs. Wie der AfD-Landtagsabgeordnete Andreas Keith im Rahmen des NRW-Parteitages im Dezember verkündete, hat die Partei derzeit rund 4300 Mitglieder in Nordrhein-Westfalen. dpa/nd