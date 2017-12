Erfurt. Die CDU-Fraktion will das Ehrenamt in Thüringen stärken. Sie fordert für den Doppelhaushalt 2017/2019 weitere 200 000 Euro für die Thüringer Ehrenamtsstiftung. Deren Etat würde sich damit pro Jahr auf 2,1 Millionen Euro erhöhen, erklärte die CDU-Landtagsabgeordnete Beate Meißner in Erfurt. Die Fraktion werde einen entsprechenden Änderungsantrag für den Haushaltsentwurf der rot-rot-grünen Landesregierung stellen. dpa/nd