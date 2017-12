Im März hat die Polizei zwei schlafende Einbrecher auf einer Hollywood-Schaukel in einer Gartenanlage in Halle gefunden. Mehrere Gartenlauben waren aufgebrochen, Diebesgut zurecht gelegt. In einer Parzelle stießen die Beamten auf die Täter - zwei schlafende Männer. Nach dem Wecken wurden die Betrunkenen abgeführt.