Mit zwei alten Panzerfaustköpfen im Kofferraum ist ein 72-Jähriger im Mai bei der Polizei in Quedlinburg vorgefahren. Der Schrotthändler fand die rostige Munition in seinem Container, den er zuvor für eine Aufräumaktion in einer Kleingartenanlage aufgestellt hatte. Kampfmittelexperten prüften die Panzerfäuste sowjetischer Bauart. Sie waren nicht scharf.