Zwei Wochen nach ihrem Verschwinden ist im Mai eine Schildkröte in Gräfenhainichen wieder aufgetaucht. Das Tier spazierte putzmunter über das Grundstück einer Schule. Offenbar war die Schildkröte ganz allein aus dem Garten einer 80-jährigen Frau entkommen. Die Polizei schnappte letztlich das ausgebüxte Tier und brachte es der überglücklichen Besitzerin zurück.

