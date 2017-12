verschwunden. Die Figur wurde später in einer Seitenstraße gefunden - unversehrt, aber beharrlich schweigend, witzelten die Beamten. Wer das Maskottchen entführte, blieb unklar.

Mit einer kuriosen Entführung hatte es die Polizei im Juni in Eisleben zu tun. Nach dem Sachsen-Anhalt-Tag war das mehr als 100 Kilogramm schwere Maskottchen Wiesi plötzlich

