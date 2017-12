Weil ihn seine Nachbarn im November beim Tragen hängenließen, versuchte ein 40-Jähriger seinen Kühlschrank allein in den vierten Stock zu hieven. Das Poltern war den Bewohnern aber zu laut, so dass sie die Polizei riefen. Die Beamten brauchten einige Zeit, um die aufgebrachten Gemüter zu beschwichtigen. Der Mann ließ letztlich das schwere Gerät im Keller und versprach, später Hilfe zu holen. dpa/nd

