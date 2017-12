c/o

Berlin. Das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge hat 2017 seine Ziele beim Angebot von Integrationskursen für Migranten verfehlt. Die Wartezeit für solche Kurse sei im Laufe des Jahres bis Ende November auf 12,5 Wochen angestiegen, teilte die Behörde auf Anfrage der »Welt am Sonntag« mit. Damit liegt das Bundesamt weit hinter seinem zu Jahresanfang gesteckten Ziel von sechs Wochen Wartezeit. Im Januar hatte die durchschnittliche Wartezeit noch bei 10,9 Wochen gelegen. Das Amt müsse »noch besser darin werden, die Menschen schneller und gezielter in die Integrationskurse zu bringen«, sagte eine Sprecherin der Zeitung. Bundesamts-Präsidentin Jutta Cordt hatte die Integration von Geflüchteten mit Bleibeperspektive als eine »zentrale Aufgabe« bezeichnet. Insgesamt 430 000 Menschen sollten 2017 an Integrationskursen teilnehmen. Bis Mitte Dezember seien es allerdings nur etwas mehr als 280 000 neue Teilnehmer gewesen. Bei der »berufsbezogenen Sprachförderung« stehen geplanten 175 000 Kursteilnehmern etwa 84 000 gegenüber. AFP/nd Seiten 6 und 8