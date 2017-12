Ein einjähriger Junge ist nach einem Hochhausbrand im Stadtteil Marzahn gestorben. Das Feuer war aus noch ungeklärter Ursache im Wohnzimmer einer Wohnung im 11. Stock ausgebrochen, teilte die Polizei am Dienstag mit. Die Mieter alarmierten gegen 5.30 Uhr selbst die Feuerwehr. Als die Einsatzkräfte eintrafen, brannte es bereits lichterloh. Mit einer 37 Meter langen Drehleiter rettete die Feuerwehr eine 28-jährige Frau, einen 38-jährigen Mann sowie einen Fünfjährigen und einen Säugling vom Balkon. Die Familie kam mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus. Für einen einjährigen Jungen kam jede Hilfe zu spät. Die Feuerwehr holte ihn leblos aus der Wohnung, musste wiederbelebt werden und verstarb kurz darauf im Krankenhaus. Das Feuer war schnell unter Kontrolle. Die Wohnung brannte aber völlig aus. Auch andere Mieter klagten über Atembeschwerden durch den Rauch und wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit 70 Einsatzkräften angerückt. dpa/nd

