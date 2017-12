New York. Erstmals ist in den USA eine Gentherapie gegen eine bestimmte Form der Erblindung zugelassen worden. Mit der Therapie könne bei Kindern und Erwachsenen ein erblicher, durch eine Genmutation ausgelöster Verlust des Sehvermögens behandelt werden, der in Erblindung enden kann, teilte die US-Arzneimittelbehörde FDA mit. Mit der nun zugelassenen Gentherapie wird ein nicht mutiertes Gen direkt in die Netzhautzellen eingesetzt. Die Therapie wurde zuvor nur an etwas mehr als 70 Patienten getestet. dpa/nd