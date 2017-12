Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Fast zwei Drittel aller Züge auf der Neubaustrecke München-Berlin sind unpünktlich. Das geht laut »Bild«-Zeitung (Mittwoch) aus einer Anfrage der Grünen an die Bundesregierung hervor. Zwischen 10. und 18. Dezember kamen demnach 94 Züge planmäßig am Zielort an, 195 Züge verspäteten sich um mehr als eine Minute. Dagegen verwies die DB darauf, dass mehr als 90 Prozent der Züge während der Feiertage pünktlich gewesen seien. Nach anfänglichen technischen Schwierigkeiten sowie dem Wintereinbruch kurz vor dem Fahrplanwechsel habe sich die Pünktlichkeit im Fernverkehr insgesamt deutlich stabilisiert, so eine Sprecherin. Die Bahn wertet Züge erst ab der sechsten Minute als verspätet. Agenturen/nd