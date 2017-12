Moskau. Russland hat den Kontakt zu einem angolanischen Telekomsatelliten verloren, der erst am Dienstag ins All geschickt wurde. »Wir haben die Fernmessung verloren«, sagte ein Vertreter der russischen Raumfahrtbehörde am Mittwoch. Er hoffe, der Kontakt könne wieder hergestellt werden. Ein Verlust des Satelliten wäre ein weiterer Rückschlag für den russischen Raumfahrtsektor, nachdem im November der Kontakt zu einem Wettersatelliten abgebrochen war. Das 280 Millionen Dollar teure Projekt Angosat-1 wurde mit einem Kredit russischer Staatsbanken finanziert. AFP/nd