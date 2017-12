Bonn. Das Bundesamt für Justiz stellt zum Jahresbeginn ein Online-Formular bereit, mit dem Bürger Verstöße gegen das neue Gesetz gegen Hass im Netz melden können. Das Gesetz verpflichtet Online-Netzwerke, offensichtlich strafbare Inhalte innerhalb von 24 Stunden nach Eingang einer Beschwerde zu löschen oder zu sperren. In weniger eindeutigen Fällen gilt eine Frist von sieben Tagen. Bei Verstößen gegen die Fristen können Nutzer auf der Internetseite der Behörde künftig ein Online-Formular ausfüllen. Das Bundesamt prüft dann, ob es gegen die Firma ein Bußgeldverfahren wegen Mängeln im Beschwerdemanagement einleitet. Die Behörde betonte, dass sie selbst keine Einträge löschen könne. dpa/nd

