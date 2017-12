Ihr Exemplar »neues deutschland« jeden Tag druckfrisch in Ihrem Briefkasten (plus Buchprämie)

Berlin. Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) hat an die SPD appelliert, Besserverdienende zu entlasten. »Die SPD wird ihre Steuererhöhungspläne begraben müssen, weil es sich Deutschland nicht leisten kann, im Zukunftswettbewerb mit anderen Industrieländern wie den USA und Frankreich ins Hintertreffen zu geraten«, sagte DIHK-Chef Eric Schweitzer der »Rheinischen Post«. Die Regierungen in den USA und in Frankreich planen bereits Steuersenkungen. Auch in Deutschland sei eine Steuerreform mit deutlichen Entlastungen der Wirtschaft nötig. Dabei müsse auch die Einkommensteuer für Besserverdienende gesenkt werden, weil 80 Prozent der Unternehmen Personengesellschaften seien, die Einkommensteuer zahlten. dpa/nd