Sachsen wird als Reiseland bei internationalen Touristen immer beliebter. In den ersten zehn Monaten des Jahres sei die Zahl der Übernachtungen ausländischer Gäste um 7,1 Prozent gestiegen, teilte Sachsens Wirtschaftsministerium mit. Damit liege man in der Entwicklung deutlich über dem Bundesdurchschnitt von drei Prozent. Das größte Plus brachten osteuropäische Reisende - allen voran aus Polen (34,4 Prozent), Russland (26,1) und Tschechien (17,7). Auch die Zahl der Besucher aus China und den USA stieg deutlich an (18,8 und 12,6). dpa/nd