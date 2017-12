Potsdam. Die Nachrichtensendung »Brandenburg Aktuell« des rbb-Fernsehens blickt nach Angaben des Senders auf das erfolgreichste und reichweitenstärkste Jahr seiner Geschichte zurück. Im Schnitt schalteten in diesem Jahr 230 000 Menschen in Brandenburg die regionale Nachrichtensendung ein, teilte der rbb am Mittwoch mit. Das bedeute einen durchschnittlichen Marktanteil von 23,5 Prozent. Beides seien Höchstwerte seit Beginn der Messungen im Jahr 1993. »Brandenburg Aktuell« informiert an sieben Tagen in der Woche zwischen 19.30 und 20 Uhr live aus Potsdam-Babelsberg über die wichtigsten Ereignisse im Bundesland. Chefredakteur Christoph Singelnstein erklärte, der Sender wolle »jeden Tag das Lebensgefühl und die Themen der Menschen zwischen Prignitz und Oderbruch einfangen und abbilden«. Die aktuellen Zahlen zeigten: »Wir sind auf dem richtigen Weg.« Der rbb war lange Zeit der am wenigsten geschaute Sender in der ARD-Familie, hat die rote Laterne aber abgegeben. epd/nd